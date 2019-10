Regione Liguria e la Giunta regionale esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Pierangelo Massa, segretario regionale della Uil Pensionati Liguria e, dal 2007 al 2016, segretario regionale della Uil Liguria. Massa era nato a Genova, a Cornigliano, nel 1946, ed era entrato molto giovane allo stabilimento Italsider. La scomparsa di Massa rappresenta una grave perdita per tutto il mondo del lavoro e del sindacato della Liguria.

