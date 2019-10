Il Servizio Viabilità – Settore Lavori Pubblici comunica che dalle 8 di domani (30 ottobre), in via delle Scuole a Bussana, entrerà in vigore il divieto di sosta per lavori di rifacimento muro. Inoltre, informa che per tutta la giornata di oggi (29 ottobre) sono in corso i lavori di sistemazione per i pozzetti di Amaie acqua lungo via Goethe, con restringimento della carreggiata stradale per area da cantiere.

