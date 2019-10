Addio a Pierangelo Massa, segretario regionale della Uil Pensionati Liguria e, per nove anni, dal 2007 al 2016, segretario regionale della Uil Liguria. Un grande sindacalista, che ha partecipato alle più importanti vertenze degli ultimi anni e un punto di riferimento per il mondo del lavoro ligure. Piero ha dedicato tutta la sua vita al sindacato e lo ha fatto sempre con determinazione, coraggio, grande stile e con una solida cultura riformista, che traeva forza dalla sua storia socialista e democratica. Ha sempre avuto presente e perseguito l’interesse generale e mai i particolarismi corporativi. Ma Piero era anche una persona ironica e gentile, un uomo di grande generosità che ci mancherà molto.

Un grande sindacalista, che ha partecipato alle più importanti vertenze degli ultimi anni e un punto di riferimento per il mondo del lavoro ligure