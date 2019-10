Weekend con molti gol all’attivo per il settore giovanile dell’Ospedaletti. Vittoria contro la Cairese per gli Allievi 2003, mentre gli Allievi 2004 hanno strappato il pareggio contro il Serra Riccò.

