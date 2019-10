Un 23enne è stato arrestato dalla squadra mobile di Savona e dalla polizia ferroviaria di Savona e Albenga per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale: ha ingerito 90 ovuli per circa un chilo di eroina e cocaina. L’uomo era stato segnalato da personale della Polizia Ferroviaria di Albenga a bordo di un treno partito da Ventimiglia quale persona sospetta, e una volta sceso alla stazione di Savona è stato subito fermato dalla Polizia. Il giovane, originario della Nigeria, è ora ricoverato in ospedale.

