Giuliano Pilade, figlio dell’ex sindaco di Imperia, Renato Pilade, è mancato all’età di 61 anni all’ospedale Mauriziano di Torino. I funerali di Giuliano, che lascia il fratello Bruno, saranno celebrati oggi alle 15 nella Basilica di San Maurizio a Porto Maurizio. Da giovane, aveva militato con buon successo nelle squadre giovanili dell’Imperia ed era soprannominato “Falloppa” per la sua somiglianza con l’allora mezzala del Vicenza, come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta