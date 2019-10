Sono convinta in definitiva che riusciremo a vincere la sfida ambientale. Lasceremo nel 2023 una classifica molto diversa da quella, sconfortante, che abbiamo sotto gli occhi oggi”. Così l’assessore all’Ambiente, Laura Gandolfo.

Sul verde sento di non condividere l’impostazione della classifica. Imperia è una città molto diversa dalla altre realtà, essendo incorniciata nel verde dei nostri uliveti. Anche se non possono essere considerati “verde urbano”, esistono e ci consentono di considerarci a tutti gli effetti una cittadina nel verde.

In prospettiva, credo che riusciremo a risalire di molto nei prossimi anni. Detto del tema rifiuti, la carenza di piste ciclabili sarà presto superata con l’avvio dei lavori della Green Line, che correrà da San Lorenzo al Mare sino alla Galeazza.

“La classifica del Sole 24 Ore sugli ecosistemi urbani racconta l’Imperia che abbiamo trovato nel 2018. Una Città rimasta ferma, incapace – per quanto riguarda il tema dei rifiuti – di dare seguito a una legge che imponeva dal 2012 il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata. Già il TAR Liguria aveva condannato questa “inerzia”.