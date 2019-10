The Mall Sanremo, aperto lo scorso giugno, è caratterizzato da un concept unico e innovativo pensato per tutti coloro che amano concedersi una fuga dalla quotidianità alla scoperta del fascino della Riviera Ligure e dell’alta moda. E’ proprio dal desiderio di voler condividere questa profonda passione per la bellezza che deriva l’iniziativa di uscire dai confini di The Mall Sanremo e coinvolgerci con le eccellenze locali per creare esperienze uniche che permettano di vivere il bello in ogni sua forma. Con tale spirito nasce l’evento The Mall Sanremo Golf Cup, in collaborazione con il “Circolo Golf degli Ulivi” e con il supporto del Royal Hotel come main sponsor.

La gara si terrà sabato 9 novembre con partenza shotgun alle ore 11:00 presso lo storico “Circolo Golf degli Ulivi” di Sanremo. Un campo di 18 buche in un ambiente completamente naturale, circondato dalle splendide colline liguri e dal blu intenso del Mar Mediterraneo.

A conclusione di questa emozionante giornata, in seguito alla premiazione, partecipanti e accompagnatori saranno invitati al rinfresco presso la terrazza del Golf Club.

“Siamo molto felici di questa nuova iniziativa – afferma Giorgio Motta, Direttore di The Mall Luxury Outlets – la nostra realtà è sempre alla ricerca di nuove soluzioni che contribuiscano a rendere speciale ogni momento per i nostri ospiti. La The Mall Sanremo Golf Cup è per noi un’ulteriore importantissima opportunità per condividere con i nostri ospiti bellezza, qualità ed eccellenza, valori che compongono il nostro DNA e che guidano il nostro lavoro di tutti i giorni anche al di fuori solo dei nostri malls”.

“Gara singola 18 buche stableford, questa sarà la formula della competizione, una tradizionale gara per il primo appuntamento con The Mall Sanremo, forte di una partnership iniziata ancor prima dell’apertura dell’esclusivo outlet del Lusso” afferma Vittorio Bersotti, direttore del Circolo del Golf degli ulivi. “Si prevede il tutto esaurito con più di 100 giocatori, che le prime iscrizioni fanno ben presagire, arrivando addirittura dal Regno Unito”.