Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno arrestato nella flagranza del reato di furto tentato un cittadino algerino. Lo straniero, 40 anni, senza precedenti, è stato indagato per il reato di ricettazione e per l’ingresso e il soggiorno irregolare sul territorio nazionale.

L’intervento della Squadra Volante della Polizia di Stato si è verificato la notte scorsa, in un’abitazione di via Lungo Roja, a seguito della segnalazione al Numero d’Emergenza 112 da parte del proprietario.

Questi, un ottantenne, aveva udito rumori sospetti nel suo appartamento e, subito dopo, aveva notato la sagoma di una persona in fuga nella strada sottostante.

I poliziotti, dopo aver raccolto la descrizione dell’uomo, hanno perlustrato i dintorni e rintracciato un individuo compatibile con il ricercato, successivamente identificato dalla vittima.

Ogni dubbio è stato fugato dall’esito della perquisizione personale. Gli agenti, infatti, hanno sequestrato al medesimo decine di chiavi di ogni tipo e marca, due telefoni smartphone, un pregiato occhiale da sole per donna e un coltello multiuso.

Gli investigatori del Commissariato ventimigliese hanno appurato che i telefoni e gli occhiali da sole rinvenuti erano stati rubati il 26 ottobre scorso in una casa di Milano.

Lo straniero è stato inoltre trovato in possesso di un documento d’identità straniero sul quale sono in corso accertamenti ed esami scientifici per verificarne l’eventuale autenticità.

Stamani si è tenuto presso il Tribunale di Imperia il processo per direttissima. Dopo aver convalidato l’arresto ed il sequestro operato dai poliziotti, il giudice, richiesta dell’imputato, ha applicato la pena, sospesa, di un anno e 8 mesi di reclusione con confisca dei beni sequestrati e restituzione degli stessi ai legittimi proprietari.

