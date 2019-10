Abbiamo contattato il Sindaco Gaetano Scullino per parlare del Bilancio comunale ereditato dalla passata amministrazione, il primo cittadino ha infatti tenuto per se la delega al Bilancio ecco la sua dichiarazione :

Un bilancio insignificante come la loro amministrazione. Nessun buco ma neanche nessuna programmazione. Un fondo vincolato di 6 milioni di euro non utilizzabile perché formato principalmente da morosità verso Tarsu e Imu. Banca dati per il recupero entrate incomplete, praticamente allo stato in cui l’avevamo lasciata nel 2012 quando avevamo iniziato a costruirla. Le opere sulla carta previste non finanziate. L’unica politica di bilancio effettuata non aiuta lo sviluppo. Hanno portato avanti la rinegoziazione di mutui, riducendoli minimamente, anziché cogliere l’occasione dei tassi molto bassi, anche negativi, per aprire nuovi mutui e finanziare opere pubbliche importanti per il rilancio di Ventimiglia, ma anche per dare lavoro alle imprese e nuova occupazione. Nessun progetto concreto di largo respiro, solo annunci.

Aggiunge per concludere il primo cittadino :”Per amministrare bene, oltre l’impegno e la volontà di cambiare in meglio, ci vuole l’umiltà di comprendere che abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, assessori, consiglieri, tecnici di fiducia. La macchina comunale deve funzionare e per farlo occorre organizzarla, coordinarla e anche proteggerla. In ogni caso ci vuole coraggio, il coraggio di assumere scelte importanti e lungimiranti, i cittadini se non comprendono subito perché la decisione pare impopolare, apprezzeranno vedendo gli effetti dell’atto amministrativo.

Una delle frase che mi sono sempre piaciute”Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno” (Martin Luther King).