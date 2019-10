A Sanremo in piazza Colombo i Carabinieri hanno fermato in piena notte un ragazzino in sella ad una bici da 2500 euro. Una pattuglia si è avvicinata ed il giovanissimo ha subito lasciato la bici, per dileguarsi. Poco dopo è stato fermato e denunciato per ricettazione. La bici elettrica, rubata nel pomeriggio, forse a margine dell’Urban Downhill, è stata restituita al legittimo proprietario, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

