I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 47 anni accusato di avere molestato 5 donne, di cui tre minorenni, in pieno centro a Genova, tra maggio ed ottobre. Secondo le indagini, l’uomo seguiva le vittime in pieno giorno e poi, vicino alle fermate di bus e metro, aggrediva le vittime. In tre casi si è trattato di studentesse tra i 13 e i 17 anni. L’uomo, disoccupato e ospite di una comunità alloggio, è stato identificato grazie alle telecamere ed alla testimonianza delle donne.

