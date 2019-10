Nella serata di sabato, intorno alle 19, la Squadra Volante si è recata in via Cascione, angolo piazza Mameli, in quanto era stata segnalata alla Sala Operativa una violenta lite in corso tra stranieri.

All’arrivo dell’auto di servizio uno dei contendenti è corso incontro agli operatori chiedendo aiuto mentre l’altro ha tentato di darsi alla fuga, venendo raggiunto e fermato dai poliziotti dopo pochi metri. L’uomo che aveva tentato la fuga si è posto con fare aggressivo verso i poliziotti, rifiutando di esibire i documenti e declinare le proprie generalità e, in un crescendo di ostilità e violenza, all’improvviso li ha spinti cercando inutilmente di guadagnare la fuga. Successivamente, mentre si trovava all’interno dell’auto di servizio, lo straniero continuava a tenere una condotta esagitata e violenta colpendo ripetutamente, anche con sputi, l’apparato di sicurezza preposto a separare gli operatori dai fermati. Non senza fatica i poliziotti sono riusciti a contenere l’uomo e a condurlo negli uffici della Questura dove, quando questi finalmente si è tranquillizzato, anche grazie all’intervento del personale sanitario richiesto dagli agenti, è stato identificato. Il suo contendente, 40enne marocchino, pacato e collaborativo, ha sporto denuncia nei sui confronti riferendo che prima del loro intervento era stato aggredito e minacciato dal fermato per futili motivi. L’aggressore, 33enne nigeriano, è stato denunciato per percosse, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità.

Correlati