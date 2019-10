A Imperia stringe il cerchio attorno agli autori del raid nella scuola dell’infanzia dei Piani. Ignoti avevano imbrattato con scritte e simboli satanici e nazisti banchi, pareti e la lavagna elettronica. La Digos è sulle tracce di un gruppo di adolescenti, di cui potrebbe far parte anche qualche ragazzina. Si attendono i risultati dei rilievi della Scientifica. Le tracce lasciate potrebbero avvalorare più la pista della “bravata” che quella della setta occulta, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

