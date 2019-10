Inizieranno mercoledì 30 ottobre, i lavori sul Molo Lungo di Oneglia, destinato a diventare la “Passeggiata nel Mare” secondo le intenzioni del sindaco Claudio Scajola. Il complesso iter burocratico necessario all’apertura del cantiere è infatti giunto al temine nel corso delle ultime ore. Saranno necessari 120 giorni solari per completare l’opera, salvo particolari problematiche legate alle condizioni meteo-marine. Gran parte dei lavori saranno effettuati infatti attraverso l’ausilio di una zattera motorizzata munita di gru.

L’Amministrazione imperiese aveva attivato le procedure di finanziamento già poche ore dopo la violenta mareggiata dell’ottobre 2018, presentando alla Protezione Civile Nazionale e a Regione Liguria un report dettagliato dei danni subiti. Un’azione che ha permesso di ottenere nel 2019 3 milioni e 800 mila euro da destinare proprio al ripristino del Molo Lungo di Oneglia.

Il progetto è stato curato dall’Ing. Paolo Gaggero di Savona ed è diviso in due lotti di intervento: uno dedicato alle opere marittime e strutturali, l’altro alle opere a terra e complementari, tra cui il rifacimento di Piazzale Cristino.

“Sono convinto che ogni avversità debba essere tramutata in un’opportunità”, commenta il sindaco Claudio Scajola. “Abbiamo dimostrato di essere più forti del maltempo, ci siamo mossi con estrema tempestività nel reperire le risorse e abbiamo elaborato un progetto che consegnerà a Imperia una bellezza in più da mostrare con orgoglio ai turisti. Avremo quindi una città più al sicuro e più bella”.

