Anche a Dolceacqua si festeggia HALLOWEEN grazie alla collaborazione di alcuni commercianti e del Centro Culturale, Giovedì 31 ottobre Dolceacqua si tingerà di nero.

Già dal mattino gli alunni della Scuola Primaria di Dolceacqua, faranno ascoltare le loro letture itineranti lungo i carrugi e proseguiranno nel primo pomeriggio.

Dalle h.15.30 lo spettacolo “BOOTAFOGU” con Pentolaccia per tutti i bimbi

A seguire, La scuola di Ballo HIP HOP “Tempo della danza”

Inizio percorso da brivido a partire dalle h.19:15 CHI AVRÀ CORAGGIO DI ADDENTRARSI ALL’INTERNO E SUPERARE LE INSIDIOSE CREATURE!… Chi ne uscirà indenne potrà unirsi al Dj per il Gran ballo finale

E non per ultimo “PREMIAZIONE DELLA MASCHERA PIÙ PAUROSA E DI QUELLA PIÙ SIMPATICA” accompagnati dalla musica di Nandino Dj.

