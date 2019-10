Correlati

La minoranza a Dolceacqua è pronta a presentare un esposto in merito alla situazione dei 23 garage di via C.Barberis che a differenza dei box auto di via Giardini dove li oltre ad avere le identiche problematiche non sono nemmeno accatastati, qui abbiamo 2 proprietari, di cui 16 acatastati ad una sola persona, e 7 ad un altra, senza averne ne il possesso ne l’utilizzo di queste autorimesse. La proprietà attuale dei box considerando che l’opera è stata realizzata dall amministrazione comunale, è da considerarsi in capo al comune di Dolceacqua.Alcune problematiche circa la titolarità di alcune aree ove è stata edificata l’opera in questione, allo stato attuale non hanno consentito la vendita dei box ai soggetti privati assegnatari, inoltre, in conseguenza di quanto sopra, l’utenza elettrica dell autorimessa e la manutenzione ad oggi resta intestata al comune quindi buona parte dei soldi dei cittadini dolceacquini serve per pagare le spese a questi privati che ne usufruiscono. Infine non ci risulta che i soggetti assegnatari, e proprietari, provvedano al versamento di IMU e TARI, ma il comune in questo caso c’ha risposto che sono in corso attività di RECUPERO delle somme dovute. tra imu tari e utenze di 20 anni Ci chiediamo come sia possibile che dopo 20 anni lo stato attuale di questi garage sia ancora fermo con le quattro frecce,dove chi paga sono solamente i cittadini di Dolceacqua che nemmeno ne usufruiscono. La minoranza denuncerà alle autorità competenti per poter accelerare i tempi.