Si è tenuto nella sede della Protezione civile di Arma di Taggia, un interessante incontro, intitolato “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo” che ha visto la partecipazione del professore Andrea Guardiani, geologo appunto. Sono state coinvolte due classi dell’Istituto Colombo sede di Arma di Taggia: la prima A Liceo scientifico sportivo e la seconda A dell’indirizzo AFM. Il tema trattato è stato quello dei geo-rischi, in particolare si è parlato dei terremoti.

I ragazzi sono apparsi molto interessati: non bisogna mai dimenticare infatti che il nostro territorio presenta varie fragilità ed è sicuramente ad alto rischio sismico.

Così il prof. Franco Pipolo, organizzatore dell’iniziativa: “In occasione della giornata sui geo-rischi, promossa dall’ordine nazionale dei geologi in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con la Protezione civile, abbiamo pensato a questa iniziativa per sensibilizzare i ragazzi al tema della prevenzione e della sicurezza a fronte di eventi naturali quali alluvioni e terremoti. Il relatore, che ringraziamo, è riuscito a coinvolgere gli studenti: una giornata sicuramente utile in un settore troppo spesso trascurato. Ringraziamo anche la Protezione Civile, nella persona della prof.ssa Alessandra Cerri, per il supporto offerto all’iniziativa.”

