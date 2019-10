L’1 febbraio 2018 ad Arma di Taggia, l’imbarcazione di B.A., regolarmente ormeggiata all’interno della Darsena ha subito ingenti danni causati da ripetuti urti contro il pontile, a causa della rottura dell’ormeggio. Poiché la manutenzione spetta al Comune di Taggia è stata presentata richiesta di risarcimento danni (3.958 euro). Il Comune comparirà davanti al giudice di Pace di Sanremo il 21 novembre, come scrive Marco Corradi su “La Stampa”.

