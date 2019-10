Domenica 27 ottobre si è svolto a Imperia il 7° “Torneo di judo città di Imperia”.

Il Judo club Simonazzi di Bordighera ha partecipato con sei atleti della classe ragazzi (nati nel 2008 e 2009) ottenendo questi piazzamenti.

ORO per Alessia Calimera e Francesca Lanzafame

ARGENTO per Chiara Crudo, Alice Iannuzzo e Francesco Quaglia

BRONZO per Alex Vicari

“A tutti gli atleti del judo club Simonazzi vanno i complimenti dei tecnici per l’ottimo lavoro di squadra svolto” afferma l’allenatore Filippo Quaglia.

