Brutta avventura ieri per Charlie, un pappagallo Cacatua triton. La bestiola come di consuetudine era a spasso con i suoi proprietari per Ventimiglia, quando non si sa esattamente in che modo, è riuscito a sfilarsi dal cordoncino che lo tiene in sicurezza, ed è volato su una palma. Una volta sulla pianta non ne voleva sapere niente di scendere e i suoi proprietari notevolmente scossi e preoccupati , hanno contattato il Sindaco che informata la consigliera incaricata per la tutela degli animali Eleonora Palmero, si è recata sul posto. Una volta verificata la situazione ha contattato la Protezione civile L.Veziano di Ventimiglia, che si è attivata immediatamente inviando uno dei volontari più preparati ad operazioni di questo genere. Grazie al suo intervento Charlie è riuscito a ritornare da Stefania e Giovanni che commossi hanno ringraziato chi li ha aiutati.

