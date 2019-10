Un ciclista di circa 60 anni è stato trovato morto nei pressi di Triora.Il decesso probabilmente causato da un malore e conseguentemente caduta mentre era in sella alla propria bici.

