Serie A Banca d’Alba-Moscone – Finale Gara1

Araldica Castagnole Lanze-Torfit Langhe e Roero Canalese 11-6

Serie A Banca d’Alba-Moscone – Finale Gara2

Torfit Langhe e Roero Canalese-Araldica Castagnole Lanze 7-11

Serie A Banca d’Alba-Moscone – Finale Gara3

Araldica Castagnole Lanze-Torfit Langhe e Roero Canalese 10-11

La Torfit Langhe e Roero Canalese vince Gara3 della finale di Serie A Banca d’Alba-Moscone, battendo l’Araldica Castagnole Lanze, che era avanti 2-0 nella serie Scudetto 2019 (al meglio delle cinque partite), grazie alle vittorie per 11-6 al Remo Gianuzzi di Castagnole delle Lanze e 11-7 al Mermet di Alba.

Una partita, quella giocata nello sferisterio di Cuneo, che ha visto le due formazioni e, soprattutto, i due capitani sfidarsi a viso aperto già dal fischio d’inizio: nel primo tempo la quadretta di Massimo Vacchetto è andata per tre volte in vantaggio (2-0, 4-2 e 5-4), prima del 5-5 al riposo, con la squadra di Bruno Campagno costretta sempre a rincorrere.

Nella ripresa la Torfit Langhe e Roero Canalese cambia passo e prende il largo, vincendo cinque giochi di fila: 10-5. L’Araldica Castagnole Lanze non si arrende, rimonta e si arriva sul 10-10. Nel ventunesimo gioco succede di tutto: i castagnolesi sono avanti 40-15, caccia sui 60 metri con Campagno in battuta, il pallone viene fermato prima o dopo? L’arbitro Salvatore Nasca decide di misurare per assegnare il quindici, indica con il bastone verso i castagnolesi che, dunque, festeggiano lo scudetto perché sentono il triplice fischio.

Il direttore di gara torna sui suoi passi e, dopo le proteste dei giocatori canalesi e l’indicazione del giudice di battuta Ivan Montanaro, fa uscire il pubblico dal campo e assegna il quindici alla Torfit Langhe e Roero Canalese, che va poi a vincere la partita 11-10. Si va così a Gara4, in programma sabato 2 novembre, alle 14, a Canale.

Serie A Banca d’Alba-Moscone – Finale Gara4

Sabato 2 novembre ore 14 a Canale:

Araldica Castagnole Lanze-Torfit Langhe e Roero Canalese