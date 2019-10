Mattina difficile per il traffico ferroviario in provincia di Imperia per un guasto alla linea elettrica che alimenta i convogli. Il traffico è sospeso dalle 10,20 alle 13,10 tra le stazioni di Taggia e Bordighera. Sono stati coinvolti, con rallentamenti da 40 minuti a 2 ore e mezzo tre Intercity, un Intercity è stato cancellato e per sei regionali ci sono stati ritardi da 15 minuti a 2 ore.

