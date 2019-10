Si chiudono con due vittorie le partite disputate sabato 26 ottobre delle formazioni Juniores Eccellenza e Juniores 2° livello.

La formazione guidata da Casella ospitava, tra le mura amiche del campo “Prof. Aicardi” di Pontedassio, il Varazze posizionata a metà classifica insieme ai nero azzurri con 10 punti. Il risultato finale vede imporsi l’Imperia grazie alle reti di Correale, Poletti, Nastasi che realizza un calcio di rigore e Pellegrino (match winner dell’incontro Imperia – Genova Calcio 1-0). Grazie a questa vittoria i giovani draghetti alzano la propria posizione in classifica e conquistano la quinta piazza con 13 punti in coabitazione con Sestrese e Vallescrivia.

Benissimo anche la formazione Juniores 2° livello guidata da mister Manitto che ottiene il quarto risultato utile consecutivo vincendo in trasferta con il San Filippo Neri di Albenga per due reti a uno.

Grazie a questa vittoria l’Imperia ottiene la quarta posizione con 10 punti, a pari merito con i cugini della Dianese&Golfo, dietro soltanto a Veloce, Ventimiglia (prossimo avversario dei nero azzurri) e Taggia.

