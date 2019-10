Campionato Under 18 – seconda giornata

Bvc Sanremo Sea – Santa Caterina Genova 79-55

Bvc Sea: Tavanti 17, Barbero, Triviero17, Rebaudo, Lacognata 5, Scintu, Riceputi 25 Capodicasa, Markishiq D. 5, Markishiq 10. Coach: Simone Sandel.

Secondo successo in altrettante gare per il Bvc Sanremo Sea nel campionato Under 18. Sabato pomeriggio sul campo casalingo di Valle Armea, la squadra sanremese ha regolato i genovesi della Santa Caterina, con un punteggio che non ammette repliche.

“Non è stato così facile come si può pensare” commenta il coach Sandel, che prosegue: “Siamo partiti bene, poi ci siamo persi giocando troppo individualmente, senza concretizzare i contropiede costruiti da buoni rimbalzi. Basta pensare che all’intervallo lungo eravamo sotto di 5 punti. Nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento e il risultato è arrivato di conseguenza. Non parlo mai dei singoli, ma una menzione di merito oggi la voglio dare a due giocatori: Lacognata e Trivieri, uno per l’ agonismo, la voglia e la determinazione che lo caratterizzano; l’altro perché sta cambiando modo di giocare e, anche se non è facile, ci sta provando per aiutare i suoi compagni. Complimenti a loro e a tutta la squadra”.