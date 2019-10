Oggi 26 ottobre 2019, presso la Pediatria di Sanremo alla presenza del Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale e del Direttore del Dipartimento Donna Bambino Riccardo Borea, è stata donata, dai genitori di Matteo Bolla insieme al Presidente della società sportiva Milan Club Taggia “Matteo Bolla”, una preziosa sonda da utilizzare con l’ecografo presente in reparto.

<< Sono felice di poter essere testimone di un momento così significativo ed importante per i nostri servizi, e ringrazio l’Associazione Matteo Bolla per la sensibilità e l’altruismo che da sempre hanno dimostrato. Grazie al loro gesto la Pediatria si arricchisce di apposita strumentazione volta a garantire un’ assistenza sempre più di qualità, per i nostri piccoli pazienti.>> dichiara la Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale.

<<Ringrazio sentitamente i genitori di Matteo e l’Associazione che ancora una volta hanno dato dimostrazione della loro generosità, nei confronti di questo reparto. Attraverso il loro gesto, – spiega il Direttore del Dipartimento Donna Bambino e della Struttura di Pediatria Riccardo Borea – il Personale della Pediatria, grazie all’impiego della nuova sonda, potrà perfezionare accertamenti diagnostici molto utili e importanti come l’ecografia ai polmoni, all’addome, alle anche, ai reni, con conseguente risparmio di esami radiologici, dannosi alla salute, in particolare in età pediatrica.>>