Il calendario Vip del Casinò di Sanremo presenta da novembre 2019 a gennaio 2020 una “galleria” di personaggi e spettacoli di grande livello e di forte penetrazione mediatica, scelti per piacere al pubblico più variegato.

“Abbiamo voluto dedicare alla nostra migliore clientela e ai tanti visitatori che affollano le nostre sale nel periodo autunnale, a Capodanno e nelle feste natalizie un programma di grande qualità, capace di soddisfare un pubblico anche diversissimo.” Affermano il Presidente Avv. Adriano Battistotti e i consiglieri Dott.sa Barbara Biale e dott. Gian Carlo Ghinamo- “Abbiamo percorso la strada di successo già intrapresa quest’anno, riportando nelle nostre sale professionisti del mondo dello spettacolo, sicuramente apprezzati da un’importante fascia della nostra clientela: Christian De Sica, Enzo Avitabile Claudio Lauretta ma anche i Los Loco e Massimo Bagnato. Insieme alle altre proposte costituiscono un programma esclusivo, che sostiene la proposta turistica della città nel periodo autunnale e in quello natalizio. Abbiamo, inoltre, confermato lo spettacolo a teatro per permettere il godimento ad un pubblico più vasto considerando come Dream Magic sia particolarmente gradito ai più piccoli, alle loro famiglie e anche ai vacanzieri che raggiungeranno la nostra Riviera per il ponte del 1 novembre. Per loro abbiamo creato una proposta d’intrattenimento e di Cucina d’autore ad un prezzo veramente accessibile.”

Concludendo:” Quest’anno tutti gli appuntamenti hanno registrato il Sold Out, un risultato che premia la ricerca di personaggi tra i più richiesti nel panorama internazionale. A questo programma Vip si uniscono i gala enogastronomici, anche tematici, come la cena partenopea, firmati da Elior, multinazionale della ristorazione di livello internazionale, che esaltano il rapporto tra i sapori delle tipicità enogastronomiche e l’allure di una serata esclusiva al Roof Garden e al Biribissi. Avremo anche quest’anno un Capodanno entusiasmante con proposte esclusive in tutte le nostre sale, scaturite da un’ efficace politica dell’accoglienza, per far vivere una Fine dell’Anno indimenticabile.”

Il programma

Il 2 novembre torna nel teatro dell’Opera “a grande richiesta” Dream Magic, il coinvolgente spettacolo di magia con Walter Riolfo. Masters of Magic ha rivoluzionato millenni di arte magica, creando una nuova filosofia di spettacolo: una versione live dello “story-telling“, dove le emozioni rappresentano la chiave di accesso al cuore e alle menti dello spettatore. Questi i costi dei biglietti:

30 € platea 1° settore, 20 € platea 2° settore, 15 € galleria. Si potranno acquistare presso la biglietteria all’ingresso di Porta Teatro dal 28 al 31 ottobre dalle 1700 alle 19.00 e l’1 e 2 novembre nelle fasce orarie 11.00/15.00 e 1700/21.00.

Per informazione tel 0184 595273

Sabato 16 novembre il Casinò dedica una serata al forte legame con la terra e la cultura napoletana. Enzo Avitabile, geniale interprete di soul-blues partenopeo nella sua prima parte di carriera, ha saputo successivamente valorizzare le radici musicale della sua terra, rielaborandole con un linguaggio innovativo che lo ha portato ad ottenere successi in tutto il mondo. Torneranno le calde note di una musica indimenticabile ricreata da un’intensa musicalità con una proposta di Alta cucina d’autore, che Elior dedica all’arte gastronomica partenopea.

Questo il menù :

Antipasto: perle di capesante alla graticola con vellutata di cima di rapa e carciofo fritto,

Primo: Scialatielli alla “Posillipo”

Secondo : Polipo in guazzetto con Baccala’

Dolce non poteva mancare la Pastiera Napoletana.

Eccezionale anche il prezzo cena +spettacolo € 110.

Spettacolo + bicchierata € 40.

Il 6 dicembre si festeggia il Ponte dell’immacolata e la ricorrenza di sant’Ambrogio con un big della comicità e dell’intrattenimento musicale ma anche della musica italiana. Christian De Sica, attore, interprete, regista e al tempo stesso showman, che si racconterà in uno Live creato appositamente per i clienti del Roof Garden.

Il 25 dicembre viene proposta al Biribissi la “cena” di Natale.

Esplosivo il Capodanno “sotto le stelle” con ben tre proposte : I Los Loco, ovvero il gruppo italiano che ha saputo declinare a livello internazionale le musicalità latine attraverso i “tormentoni” che sono già storia della musica come La Macarena. Accanto a questo gruppo affermato a livello internazionale, ci sarà Massimo Bagnato, che dovrà intrattenere piacevolmente il pubblico, mentre la colonna musicale verrà affidata a Gin & The Fitz.

Domenica 5 gennaio sarà la simpatia e la professionalità di Claudio Lauretta a festeggiare il week end dell’Epifania.

Claudio Lauretta, in arte Mister Voice, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, riesce ad imitare una moltitudine di personaggi più o meno famosi, non solo replicandone la loro voce, la loro fisionomia, ma al tempo stesso riesce a calarsi nel loro modo di pensare e di esprimersi, offrendo vere e proprie esilaranti copie.

Ecco che allora, nello spettacolo teatrale IMITAMORFOSI, si fonde l’imitazione con la metamorfosi, indi l’attore, il cantante o il politico di turno viene riproposto in modo fantasioso, svelandone i tic e le manie comportamentali.

Sei appuntamenti con altrettanti personaggi, orchestre, ballerini ed intrattenitori in grado singolarmente di essere l’evento top delle migliori rassegne.

Spettacoli eccellenti che esaltano il glamour, l’originalità e la grande attenzione che il Casinò di Sanremo riserva ai suoi clienti.

Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden ( eccetto per il Capodanno) è prevista la formula cena + spettacolo (ore 20.30) €110,00 o bicchierata + spettacolo € 40,00. (ore 22.00) Per informazioni e prenotazioni tel 0184 595266.

Ecco le date del programma eventi novembre 2019 – gennaio 2020

Sabato 2 novembre DREAM MAGIC – Teatro dell’Opera

Sabato 16 novembre ENZO AVITABILE – Roof Garden

Venerdì 6 dicembre CHRISTIAN DE SICA RACCONTA CHRISTIAN DE SICA Roof Garden

Mercoledì 25 dicembre CENA DI NATALE – Biribissi

Martedì 31 dicembre LOS LOCOS, MASSIMO BAGNATO e GIN & THE FITZ

Roof Garden

Domenica 5 gennaio 2020

Claudio Lauretta in IMITAMORFOSI #oltrelimitazione

Roof Garden

Per informazioni e prenotazioni sugli spettacoli: tel. 0184.595266