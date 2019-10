….Piccolo racconto…Tredici anni fa in una sera d’inverno un piccolo gruppo di persone si è riunito attorno ad un tavolo ed insieme ad un giovane sacerdote di origine colombiane hanno deciso, molto arditamente, di creare un Oasi di Pace in una regione chiamata Catacumbo in Colombia…per cercare di migliorare la vita di ragazzi altrimenti segnati dal destino nelle piantagioni di coca o come guerriglieri. Quella sera nacque l’ idea della Fundacion Oasis de Amor y Paz Colombia e si partì in questa avventura….oggi dopo 13 anni tante cose sono successe, la vecchia baracca dove i primi ragazzi furono alloggiati si è trasformata in una grande casa di tre piani con un grandissimo refettorio, una sala per studiare, laghi per i pesci, porcilaie per i maiali, e campi per il caffè ultimo progetto realizzato.Tirando le somme devo riconoscere che per essere partiti senza un soldo la Divina Provvidenza ci ha dato una grossa mano, anche se abbiamo avuto sicuramente momenti difficilissimi e alcune volte cruenti e tristi…ma siamo andati avanti perchè certi di essere sulla strada giusta per il bene.Io che faccio parte di questa squadra e che insieme ad amici siamo anche i fondatori dell’ associazione di volontariato Angeli di Pace Sanremo non posso che ringraziare in primis don Rito Alvarez che mi ha cercato e voluto in questo progetto e anche il buon Dio che mi ha dato la forza ed il coraggio per affrontare questo cammino molto impegnativo e poi la mia famiglia che mi permette di dedicare quasi tutto il mio tempo libero a quest’ opera che oggi è una grande realtà per molti in Colombia…e viene presa come modello per progetti futuri…fine del racconto…Spero di avervi incuriosito a tal punto che non potrete mancare all’appuntamento del 26 ottobre presso il salone parrocchiale di Levà a Taggia dove presenteremo il nostro calendario 2020 e dove cercheremo di spiegare dove siamo e dove vogliamo arrivare…la storia e avvincente perchè raccontata da protagonisti veri che si sono rimboccate le maniche e hanno offerto il loro lavoro per gli altri…Ti aspettiamo…per prenotare la cena mandami un messaggio privato o chiama i numeri sul manifesto. Grazie , la tua presenza è preziosa…perchè potrai promuovere la nostra opera.

Marco Griseri – Associazione di volontariato Angeli di Pace Sanremo