Ad Imperia la “pausa pianoforte” per i dipendenti comunali, voluta dal sindaco Claudio Scajola, per migliorare la qualità dell’ambiente di lavori, trova consensi tra i sindacati, ma alimenta anche critiche, visto il personale ridotto all’osso negli enti pubblici. “La “pausa pianoforte” deve essere oggetto di discussione, ma a noi ora sta più a cuore quel che accadrà con le uscite di Quota 100: non ci sono numeri e strumenti per questo passaggio” dice Vincenzo Vassallo (Cisl) a Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.

Correlati