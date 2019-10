A Imperia la guerra per l’eredità Agnesi è approdata in Procura. Il Pm Luca Scorza Azzarà ha indagato Paolo Agnesi, 87 anni, per appropriazione indebita. L’uomo è accusato dalla figlia Arianna di aver sperperato parte del patrimonio che la sorella Barbara, morta nel 2017, aveva ereditato dalla zia Eva. Paolo Agnesi si difende con due faldoni pieni di ricevute fiscali e pezze giustificative, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

