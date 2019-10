Nell’ambito del controllo del territorio, la Polizia di Stato effettua quotidianamente dei servizi specifici mirati a tutelare la sicurezza urbana.

Quest’ultima – cioè quel bene pubblico che consiste nella vivibilità e nel decoro della città – viene perseguita e garantita non solo attraverso la prevenzione e la repressione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, ma altresì attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati.

A tal fine, su input del Questore della provincia di Imperia, vengono effettuati dei sopralluoghi di tutte le aree considerate a rischio e delle strutture in stato di abbandono della città di Imperia, monitorate grazie alla costante e capillare presenza sul territorio e alle segnalazioni raccolte dai Poliziotti di Quartiere.

Nello specifico, ad Imperia gli agenti si sono focalizzati, ultimamente, nel controllare le zone di Vico Costanzo, Pensilina, Logge e area dell’ex oleificio Sairo.

Sono stati individuati e denunciati tre soggetti stranieri risultati privi di documenti di identità e irregolari sul territorio.

In via Costanzo una Volante è intervenuta per sedare una situazione di molestie e schiamazzi, segnalata dal gestore di un locale alla Sala Operativa.

Nella zona della Pensilina è stato fermato un giovane di 16 anni che, dopo essere già stato identificato da una pattuglia della Squadra Volante appena 10 giorni prima, è stato trovato dagli stessi operatori in possesso di circa 8 grammi di sostanza stupefacente. Il ragazzo ha consegnato la droga affermando che la deteneva ad uso esclusivamente personale. Successivamente, i poliziotti hanno proceduto alla contestazione dell’illecito amministrativo e convocato i genitori del minore al fine di notiziarli e sensibilizzarli sull’accaduto.

