Domenica 27 ottobre e domenica 3 novembre avrà luogo l’annuale manifestazione dedicata a Francesco Biamonti nel mese della sua scomparsa, ormai 18 anni fa: “D’Ottobre Francesco 2019”

La manifestazione organizzata dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti, in collaborazione con il Comune di San Biagio della Cima, prevede il mattino di domenica 27 ottobre, alle ore 9,30, con partenza dal Comune di San Biagio, la passeggiata nel Parco Biamonti, sulle alture di San Biagio, accompagnata da letture di brani tratti dai suoi libri.

Al pomeriggio, presso il centro polivalente “ Le Rose” avranno luogo due conferenze dedicate alla scrittore sanbiagino. La prima, ore 16,00, vedrà la prof.ssa Simona Morando affrontare un tema poco frequentato dagli studiosi: “Percorsi di impegno intellettuale e politico in Francesco Biamonti”. Seguirà alle 17,00 una seconda conferenza dedicata invece al rapporto di Biamonti con la Provenza: “La Provenza di Francesco Biamonti fra letteratura e geografia”, a cura di Matteo Grassano e Corrado Ramella. Nell’ambito del pomeriggio verrà anche consegnato il Riconoscimento dell’AFB. Seguirà, come sempre una piccola degustazione di prodotti del territorio.

La domenica successiva, il 3 novembre, è stata organizzata un’escursione sui luoghi di Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo, sotto la guida di Franco Vaccaneo, già Direttore del Fondazione Cesare Pavese. La partenza è prevista alle ore 7,30 dal casello autostradale di Bordighera. E’ consigliata la prenotazione (cell. 3899954834).