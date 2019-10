Secondo appuntamento a Dolceacqua con la Rassegna EXIT2019 che propone il film inglese Yesterday di Danny Boyle. Nelle 2 proiezioni di martedì 29 (ore 18 e 21) il film sarà presentato nella versione originale, in quella di mercoledì vedremo la versione doppiata in lingua italiana.

Si tratta di un appuntamento goloso per gli appassionati dei Beatles, naturalmente, ma anche per tutti coloro che apprezzano i film in versione originale, siano essi spettatori anglofoni oppure studenti, insegnanti o semplicemente persone che vogliono rinfrescare le proprie conoscenze della lingua inglese.Vi ricordiamo che il film in VO è comunque sottotitolato in italiano.

Il film è un’interessante proiezione distopica in un futuro che ha perduto la memoria riguardante i Fab Four e dove uno sconosciuto musicista, insegnante di scuola, conosce per un istante l’ebbrezza della popolarità…

“Nel darvi dunque un caloroso arrivederci al cinema Zeni martedì 29 e mercoledì 30, desideriamo ringraziare i numerosi spettatori che hanno partecipato alle proiezioni della settimana scorsa” dicono i responsabili del “Cinema Cristallo”.

YESTERDAY di Danny Boyle

MAR 29 OTT ore 18:00 EN

MAR 29 OTT ore 21:00 EN

MER 30 OTT ore 21:00

Nell’ultima produzione di un grande regista e di un grande sceneggiatore, il protagonista è l’unica persona al mondo che conosce i Beatles …