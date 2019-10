Allenamento di rifinitura a Pian di Poma per la Sanremese in vista della gara di domani contro il Casale. Il match, valido per la nona giornata di andata del campionato di serie D, si giocherà allo stadio “Natale Palli” e inizierà alle 14.30.

Dopo la consueta fase di riscaldamento agli ordini del prof Francalberto Garofalo, la squadra ha lavorato con il tecnico Nicola Ascoli e il suo secondo Roberto Correale sulla disposizione tattica da tenere in campo e sugli schemi sia in fase difensiva che in fase offensiva da proporre in alcuni frangenti di gioco e sui calci piazzati. Non ha partecipato alla seduta il difensore Alessandro Manes, a riposo per un problema muscolare. Il calciatore partirà con la squadra e le sue condizioni verranno valutate fino a poco prima dell’inizio del match. Tutti disponibili gli altri, ad eccezione di Loreto Lo Bosco. L’attaccante, anche stamattina, ha lavorato a parte senza forzare, ma dalla settimana prossima dovrebbe rientrare in gruppo. Al termine dell’allenamento, mister Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati.

PORTIERI: Caruso (’99), Morelli (’99), Brizio (’01).

DIFENSORI: Pici (’01), Maggi (’01), Manes, Gagliardini, Bregliano, Scarella (’01), Gerace (’00).

CENTROCAMPISTI: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati, Martini (’01).

ATTACCANTI: Colombi, Scalzi, Vitiello, Pellicanò (’02).

