Un pino si è schiantato all’interno dei giardini Tommaso Reggio si trovava adiacente all’area giochi dei bambini ma fortunatamente è crollato dal lato opposto. Tutti ricordano le polemiche sul taglio dei pini effettuato nella scorsa amministrazione a seguito di una perizia contestata da molti. Ci si chiede se l’albero crollato questa mattina rientrasse o meno in quelli da abbattere.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta