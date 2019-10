Nei giorni scorsi, dopo le maratone, il ciclismo, il volley, il basket, le parate e sfilate di ogni tipo ecco finalmente anche il “Roma Ping Pong Fest” con tanti tavoli, racchette e palline uguali per tutti a beneficio del puro divertimento per migliaia di cittadini intervenuti all’evento organizzato s otto l’egida della International Table Tennis Federation (ITTF) e della Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT)

L’amico nigeriano Yusuff Adewale Tijani (Classe 1987) tesserato per il “Club King Pong Roma” era presente al “Roma Ping Pong Fest” aggiudicandosi il Torneo Maschile Assoluto, dove hanno partecipato centinaia di appassionati e salendo sul gradino più alto del podio ha dedicato tale vittoria al sodalizio “reginotto” della Città dei Fiori.

Nella splendida cornice capitolina dei Fori Imperiali alla presenza della Sindaca di Roma Avv. Virginia Raggi e di numerose autorità locali, Yusuff Tijani è stato premiato dall’Assessore allo Sport di Roma Daniele Frongia.

Nel frattempo sono iniziati i campionati a squadre maschili e femminili 2019-20 dove la Scuola Pongistica della Riviera dei Fiori si è trovata da subito sotto i riflettori.

Le “principesse” atlete della kermesse a Squadre di Serie “B” Nazionale Femminile si stanno godendo le prime vittorie in testa alla classifica.

Questi i primi responsi scaturiti dalle seguenti partite svolte :

A.S.D.T.T. Regina Sanremo con Maya Pino, Francesca Brea e Giuseppina Volpi batte il G.S.T.T. Bordighera di Francesca Caramagna, Silvia Chiappori e Valeria Muraro per 4 a 2.

A.S.D.T.T. Regina Sanremo con Maya Pino, Francesca Brea e Giuseppina Volpi batte il T.T. Athletic Sette GE di Laura Siccardi, Carlotta Lavoratti e Clelia Ragusa per 4 a 1.

Cortemaggiore pareggia con Athletic Uno Genova per 3/3 – Cortemaggiore supera il G.S.T.T. Bordighera per 4/1.

Athletic Uno Genova batte il Chiavari per 4/0 – Athletic Sette Genova supera il Chiavari per 4/1.

Questa la classifica provvisoria della Serie “B – Girone E” femminile :

T.T. Regina Sanremo (Punti 4) – Athletic Uno Genova e Cortemaggiore (Punti 3) – Athletic Sette Genova (Punti 2) – Bordighera e Chiavari (Punti 0).

*** Gli atleti “reginotti” impegnati nel Campionato a Squadre di Serie “D2” Regionale Maschile sono alla testa ed in coda del Girone “A” Ligure.

Questi i primi responsi scaturiti dalle seguenti partite svolte :

A.S.D.T.T. Regina Sanremo Taggia strapazza il G.S.T.T. Vallecrosia “B” per 7 a 0. A.S.D.T.T. Regina Sanremo Taggia supera con difficoltà il T.T. Toirano per 4 a 3.

C.S. Baragallo Sanremo batte il T.T. Regina SLM Imperia per 4 a 3.

C.S. Baragallo Sanremo supera il T.T. Arma di Taggia per 5 a 2.

G.S.T.T. Vallecrosia “A” batte il T.T. Arma di Taggia per 6 a 1.

G.S.T.T. Vallecrosia “B” batte il T.T. Regina SLM Imperia per 6 a 1.

Questa la classifica provvisoria della Serie “D2 – Girone A” maschile :

Punti 4 = A.S.D.T.T. Regina Sanremo Taggia con Alessandro Lombardo, Stefano Beverini, Andrea Lombardo e Matteo Cichero.

Punti 4 = C.S. Baragallo Sanremo con Luciano Rigoli, Davide De Faveri, Mario Rabaglio e Michele Furlan.

Punti 2 = G.S.T.T. Vallecrosia “B” con Sandro Lorenzi, Gabriele Paveri, Roberto Vigneri, Gabriele Biamonti e Nicolò Tomasi.

Punti 2 = G.S.T.T. Vallecrosia “A” con Massimo Adimari, Filippo Commendatore, Ettore Clerici e Luciano De Nicola.

Punti 0 = T.T. Arma di Taggia con Jacopo Di Giovanni, Paolo Rinaldi, Mario Manfrin, Andrea Oddone e Maurizio Anzelmo.

Punti 0 = T.T. Toirano con Sebastiano Pruiti, Stefano Tavilla e Christian Galfrè.

Punti 0 = A.S.D.T.T. Regina SLM Imperia con Salvatore Lombardo, Nicholas Magurno, Francesca Brea, Maya Pino e Davide Mela.