Oggi, 25 ottobre, alle ore 17 presso la sede di Corso Mombello 49 Sanremo, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Sanremo e della Lilt, si è provveduto all’estrazione dei biglietti della Lotteria di Beneficenza organizzata allo scopo di raccogliere fondi per il servizio trasporto pazienti oncologici. Questo servizio è attivo dal 2012 e sostiene i pazienti oncologici a cui manchi la possibilità di farsi accompagnare dai familiari e che debbano recarsi in ospedale per visite e terapie.

Questi i biglietti vincenti:

1° Premio Buono viaggio per due persone per un week end a Lisbona – biglietto n°00639

2° Premio Televisore Sharp Aquos Smart TV 40” – biglietto n°01294

3° Premio Orecchini in argento – biglietto n°00222

4° Premio Set di creme Jafra– biglietto n°01000

5° Premio Buono per accessori e ricambi per auto e moto– biglietto n°00853

6° Premio Litografia di Roberto Musi “ Omaggio a Cosmé Tura” – biglietto n°02375

7° Premio Fotocamera Fuji mini 9 – biglietto n°00487

8° Premio Maxi profumatore da ambiente Millefiori – biglietto n°02355

9° Premio Macchina per caffè Dolce Gusto – biglietto n°02095

10° Premio Buono parrucchiera per trattamento & piega – biglietto n°01861

11° Premio Stilografica Waterman – biglietto n°01793

12° Premio Stilografica Waterman – biglietto n°01188

13° Premio Buono spesa – biglietto n°02278

14° Premio Buono spesa – biglietto n°02334

15° Premio Buono spesa – biglietto n°01327

16° Premio Altoparlante Bluetooth – biglietto n°00678

17° Premio Grattugia elettrica – biglietto n°02604

18° Premio Ciotola Hervit – biglietto n°01180

19° Premio Buono per fiori – biglietto n°00009

20° Premio Buono per fiori – biglietto n°00179

21° Premio Buono per fiori – biglietto n°01325

22° Premio Bilancia digitale elettronica – biglietto n°02865

23° Premio Bicchiere RCR Green Finger – biglietto n°00467

24° Premio Ricarica Apple – Android – biglietto n°00290

25° Premio Pashmina – biglietto n°00497

I numeri dei biglietti estratti dall’urna verranno affissi nella bacheca della sede e pubblicati sulla nostra pagina Facebook e sul sito www.legatumorisanremo.it.

I possessori dei biglietti vincenti dovranno telefonare, entro 180 giorni da oggi, 25 ottobre, al numero telefonico 0184-1951700 o, in alternativa, scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@legatumorisanremo.it.

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno scelto di sostenerci acquistando anche un solo tagliando e ai nostri “partner” in questa iniziativa: Erebus Viaggi, Gioielleria Vivaldi, Jafra, Ostanel, Archimania, Il bello delle donne, Carrefour, Coop, Gioielleria Garuti, Marinella Fiori.