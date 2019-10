Passaggio di consegne ai vertici dell’Associazione “Sanremo al Centro”, che da anni supporta l’Amministrazione Biancheri, Marco Viale ha passato il testimone all’Avvocato Ettore Guazzoni.

L’Avvocato Guazzoni è affiancato da Federica Adorno, Vicepresidente, Davide Siri, Tesoriere ed Andrea Manelli, Segretario.

Oltre al Direttivo, sono stati nominati Consiglieri: Gianluigi Borriello, Anna Cavalcante, Antonella Cabrini, Paola Forneris e Gianluca Giacchero.

Sanremo al Centro, vuole, non solo proseguire l’attività di ascolto diretto dei cittadini, ma anche attivare dei tavoli di lavoro su temi specifici, importanti per la nostra città.

L’Avvocato Guazzoni: “L’associazione Sanremo al Centro vuole continuare ad essere un elemento di stimolo per l’Amministrazione Biancheri, non solo uno “strumento” con cui ascoltare i cittadini, ma vuole proporsi anche come promotrice di iniziative a favore di Sanremo. Stiamo attivando dei tavoli di lavoro su temi specifici, a cui contribuiranno i nostri associati, in base si propri interessi e preparazione. Ringrazio il Past President Marco Viale, che svolto un ottimo lavoro in questi cinque anni, ha costruito un gruppo coeso di cittadin,i che hanno il piacere e la volontà di lavorare per Sanremo, la sua crescita ed il suo miglioramento continuo.”

“Sono contento della nomina di Ettore in qualità di Presidente”, sostiene Marco Viale, “ritengo che darà continuità al lavoro svolto in questi anni dall’Associazione Sanremo al Centro. Personalmente mi impegno a continuare a dare il mio contributo all’Associazione ed alle iniziative che vorrà intraprendere. Tutto il gruppo consigliare di Sanremo al Centro affiancherà l’associazione nel suo operato”

Conclude il Sindaco Alberto Biancheri: “Auguro al neo Presidente, ai componenti del direttivo ed a tutti gli associati un buon lavoro. Com’è stato nei cinque anni precedenti, le idee, le proposte ed i suggerimenti dell’Associazione Sanremo al Centro continueranno ad essere un contributo importante per l’Amministrazione Comunale”.

