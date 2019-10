A ratifica degli accordi intercorsi tra le due società, si comunica che il recupero dell’ottava giornata di campionato di serie D tra Sanremese e Borgosesia, in programma mercoledì 30 ottobre allo stadio Comunale di Sanremo, si giocherà alle ore 16.

