Un motorino, un divano, una stufa, 39 metri di verde sintetico, gomme di varie dimensioni, ruote ed altro materiale: questo il “bottino” della attività di pulizia effettuata ieri dalla Polizia Locale e dall’Ufficio tecnico del Comune di San Bartolomeo al Mare, coordinati dal Consigliere Giovanni Barreca. I materiali erano stati abbandonati in via Cà de Calvi, sotto Piazza Verdi, a San Bartolomeo.

