Gli scatti dovranno essere inviati via Whatsapp al numero di telefono 320 0133468 , corredati di didascalia e nominativo dell’autore. Premiazione domenica 3 novembre alle ore 15 presso la sede della Pro Loco di Rezzo.

I partecipanti potranno inviare un massimo di 4 scatti , uno per ciascuna delle seguenti categorie:

La partecipazione al Contest è gratuita e l’iscrizione avviene automaticamente con l’invio della prima foto. Le immagini dovranno essere realizzate esclusivamente con cellulari e solo sul territorio comunale di Rezzo/Valle della Giara , nel periodo 1/11/2019-3/11/2019 ; il termine ultimo per l’invio delle foto è stabilito alle ore 12 di domenica 3 novembre 2019.

Nei tre giorni della manifestazione, fra le numerose attività previste, sarà possibile partecipare al contest fotografico per smartphone “Clicca la Valle della Giara” : 1 smartphone, 3 giorni, 4 categorie, 1000 angoli ad attendere i partecipanti e la loro creatività.

Dal 1° al 3 novembre , nel periodo di Ognissanti-Halloween, il Comune e la Pro Loco di Rezzo vi invitano alla prima edizione di “Vivi la Valle: un weekend alla scoperta della Valle della Giara” , per vivere appieno i colori e la magia dell’autunno fra i suggestivi borghi di Rezzo, Lavina e Cènova.

