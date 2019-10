Domenica 27 ottobre le candidate alle Elezioni del Principe di Seborga, Nina Menegatto e Laura Di Bisceglie, si presenteranno pubblicamente ai Seborghini e alla stampa, illustrando i rispettivi programmi di governo e rispondendo alle domande che saranno loro poste. L’incontro si terrà in Piazza della Libertà alle ore 16. Tutti sono invitati a partecipare.

