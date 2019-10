Ottimo esordio nel campionato di Seconda Divisione Fipav per la giovane formazione under 16 del VTAT Ceramiche Biesse ospite della Maurina Volley. Una vittoria, tre set a zero, che lancia subito la formazione di Arma di Taggia in un buon avvio di stagione in questo campionato.

I parziali: 12-25, 6-25, 15-25

“Sono contento di come si sono comportate le ragazze – commenta l’allenatore del Volley Team Arma Taggia Ceramiche Biese, Luca Ferrari – dopo aver vinto il primo set pensavo mollassero un pochetto e invece hanno tenuto duro fino alla fine della partita consolidando così la vittoria e il buon gioco. Stiamo lavorando bene in palestra e sono sicuro che se continueranno così potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Quando abbiamo preparato questa partita sapevamo che avevamo di fronte la Maurina e notoriamente le squadre di coach Gallo sono sempre ben organizzate. Siamo riusciti a sbagliare poco e ad essere incisivi nel modo giusto. Ora dobbiamo mettere da parte questa vittoria e continuare a lavorare perchè non abbiamo ancora fatto nulla”.

Highlights:

https://youtu.be/HZW9RWctDv4