Coach Biagio Di Mieri commenta così: “Sono rimasto soddisfatto della prima partita perchè ritengo che le ragazze abbiano messo molto impegno nella partita. Bisogna considerare anche che l’avversario era molto difficile e visti i parziali possiamo già ritenerci abbastanza soddisfatti, abbiamo avuto anche la possibilità di portarci in vantaggio, due set a uno, ma abbiamo fatto qualche errore che ci ha penalizzato. Dobbiamo continuare a lavorare perchè il gruppo è molto giovane e gli impegni, con il campionato di Prima Divisione, saranno fitti. Ora ci concentreremo sull’incontro di venerdì con la NSC Volley Imperia”.

Avranno modo di rifarsi le giovani atlete di Arma di Taggia venerdì 25 ottobre quando alla palestra “Ruffini” di Taggia, alle ore 20:00, arriverà la NSC Volley Imperia per il primo incontro del campionato di Prima Divisione.

Prima uscita stagionale, nel campionato Under 18 Fipav, per le ragazze del Volley Team Arma Taggia ospiti della Maurina Volley presso la palestra “Itis” di Imperia. Una sconfitta però che lascia buone sensazioni visti anche i parziali: 25-15, 27-29, 26-24, 25-20 considerando anche la Maurina una delle teste di serie di questo campionato.

Il prossimo impegno è fissato per oggi, venerdì 25 ottobre, presso la palestra “Ruffini” di Taggia per la prima giornata di campionato della Prima Divisione Fipav