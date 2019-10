Da tempo, i rapporti con i ‘vicini di casa‘ della Olympic Natation Nice sono ottimi: tra i due club si contano numerose amichevoli (ultima in ordine di tempo, quella di spalla al match Italia-Francia) e partecipazioni a prestigiosi tornei. Una curiosità: l’imperiese Niccolò Rocchi (ora al Pallanuoto Trieste) ha indossato la calottina di entrambe le squadre. —

Sarà un buon test anche per la Under 15 maschile, allenata da Enrico Gerbò, che invece dovrebbe cominciare il campionato a breve. I giovani giallorossi prenderanno parte alla trasferta e disputeranno una amichevole contro i pari età.

La Prima Squadra femminile, che punta all’anno nuovo quando dovrebbe cominciare la stagione di Serie A2, se la vedrà con le nizzarde vice-campionesse di Francia e in procinto di affrontare la National 1. Capitan Millot e Lea Bachelier, atlete della Nazionale transalpina, guidano un gruppo molto giovane formato da molte millennials.

Prosegue la preparazione della Rari Nantes Imperia in vista del campionato. I team giallorossi saranno di scena a Nizza per un doppio confronto con il quotato Olympic Natation.

Sabato 26 ottobre la Prima Squadra femminile e i ragazzi della Under 15 si alleneranno contro l’Olympic Natation Nice