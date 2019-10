I tempi del cantiere per il nuovo viadotto sul Polcevera non dovrebbero vedere ritardi legati alle recenti allerta per il maltempo: “Sono convinto che a fine aprile faremo l’inaugurazione – dice il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci – La costruzione del ponte va avanti come deve andare da piano. Gli impalcati si vedranno tutti a fine anno esclusi un paio che saranno montati a inizio gennaio”.

