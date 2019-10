Gli agenti della Digos di Imperia sono intervenuti per far rimuovere una fotografia di Benito Mussolini che l’autista della ditta, che sta eseguendo lavori in galleria Gastaldi, aveva piazzato sul vetro della cabina del camion. Alla vista dei poliziotti l’autista ha tolto la foto incriminata, evitando un’ipotetica denuncia per apologia di fascismo, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

