L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Claudio Scajola ha approvato l’adesione della Città di Imperia al “Registro Rampe Raccordate”. Alla luce di questa iniziativa, nei capitolati dei contratti di appalto per lavori di asfaltatura e manutenzione della sede stradale sarà esplicitato che le imprese dovranno raccordare il manto stradale con gli scivoli e le rampe presenti in modo corretto.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta