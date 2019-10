Ancora un nuovo giocatore della Sanremese in prova per una società di Serie A. Questa volta si tratta del portiere classe 2006, Alex Belgrano, che già lo scorso anno era stato visionato dalla Sampdoria. Il giovane estremo difensore dovrà recarsi martedì 29 ottobre al campo sportivo Negrotto, a Serra Riccò (Genova), dove, a partire dalle ore 15, svolgerà un allenamento con i pari età blucerchiati.

